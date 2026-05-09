Taxistas y transportistas exigen a diputados una ley con reglas iguales para todos

Taxistas y representantes de la Cámara de Transportes solicitaron a los diputados la creación de una normativa que garantice condiciones equitativas para el transporte público formal y las plataformas digitales.

El gremio celebró el archivo del proyecto impulsado por el Partido Liberal Progresista, denominado Ley del Servicio de Transporte Privado Colaborativo, al considerar que la iniciativa favorecía la informalidad y modelos como el “porteo”.

Según los transportistas, la propuesta eliminaba la fiscalización estatal y desprotegía a los usuarios, lo que representaba un retroceso para el sistema de transporte público.

A pesar de su oposición a ese proyecto, los taxistas afirmaron que sí creen en la regulación de las plataformas digitales y se mostraron dispuestos a trabajar con los nuevos legisladores en una propuesta que establezca reglas y obligaciones iguales para todos los actores del sector.