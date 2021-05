Taxista "pirata" recibe orden sanitaria por trasladar a fallecido con COVID-19

Un taxista "pirata" recibió una orden sanitaria luego de trasladar a un paciente COVID-19, quien falleció antes de ingresar a la Clínica Moreno Cañas.

Este hecho ocurrió el jueves anterior. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debido a la exposición que tuvo, ese día "se trató de conversar con el taxista para explicarle el riesgo; sin embargo, se retiró del área de salud sin permitirle al personal conversar con él".

Luego de enterarse de lo acontecido, funcionarios del Área Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda dieron seguimiento al caso y tomaron algunas medidas.

"Se realizó la investigación. Se localizó al chofer y se emitió orden sanitaria", confirmó el Ministerio de Salud.

En el taxi informal, además del chofer y el paciente, viajaban otras dos personas que tuvieron contacto con el positivo.



"Las dos personas adicionales que le acompañaron, una no tenía orden sanitaria vigente y la otra persona sí contaba con orden sanitaria vigente, pero asistió al centro médico porque también requería atención", confirmó el Ministerio de Salud tras una consulta de Teletica.com.

Este medio intentó aclarar por qué al otro pasajero, quien no tenía orden sanitaria, no se le giró una, tal y como ocurrió con el taxista informal. Sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió respuesta.