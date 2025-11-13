Tarjetas prepago para el transporte público estarán disponibles en diciembre

En diciembre estarán ya disponibles las tarjetas prepago para el transporte público como buses y trenes.



Los usuarios podrán adquirirlas en distintos puntos del sistema bancario y en otros comercios.



La tarjeta solo funciona en el transporte público, no funciona para hacer compras en comercios.



Además, no es vinculada directamente a las cuentas bancarias, la persona únicamente podrá hacerle recargas por medio de Sinpe movil.



El Banco Central de Costa Rica (BCCR) espera que la tarjeta pueda ser de mucha utilidad para la población estudiantil.



Con este paso se espera que más personas paguen el transporte público con medio electrónicos.

