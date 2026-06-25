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Tarifas de peajes en Ruta 27 bajarán a partir de julio

La disminución responde, principalmente, a la variación en el tipo de cambio.

Cortesía CNC
Cortesía CNC
Por Juan José Herrera 25 de junio de 2026, 15:59 PM

A partir del próximo 1.° de julio, los usuarios de la Ruta 27 pagarán menos en las tarifas de todos los peajes de esa importante vía que comunica el Valle Central con el Pacífico.

Así lo informó este jueves la concesionaria Global Vía.

El ajuste, que responde al estudio ordinario trimestral de tarifas, se justifica por la variación en el tipo de cambio del dólar.

En el caso de los vehículos livianos, las tarifas bajarán en todos los peajes entre ₡10 y ₡30; mientras que, en el caso de los vehículos pesados, la disminución será de entre ₡40 y ₡160.

Las nuevas tarifas entrarán a regir a partir de las 00 horas del 1.° de julio.

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