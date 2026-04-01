Tarifas de peajes en la Ruta 27 bajan a partir de este miércoles

Este miércoles santo regirá el segundo rebajo en las tarifas del peaje de la Ruta 27, San José hacia Caldera. Este ajuste está motivado por una disminución en el tipo de cambio del dólar.



El 26 de marzo ocurrió también una disminución en las tarifas para quienes transitan por esta autopista. Sumando ambas rebajas, en el caso de los vehículos livianos, la tarifa baja entre 10 y 40 colones, y para los pesados, entre 40 y 260 colones, dependiendo de si se trata del peaje troncal o ramal.



La tarifa que tendrán que pagar los vehículos livianos es la siguiente: en Escazú, 390 colones, en San Rafael de Alajuela de 600 colones, en Atenas 790 colones, en Pozón 600 colones, en Ciudad Colón 200 colones, en la Guácima 450 colones, en Siquiares 470 colones, en rampa Atenas 390 y en rampa Pozón 200 colones.

