SUTEL solo recibió 25 ofertas en subasta de frecuencias

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) solo recibió 25 ofertas para la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Así lo dio a conocer la institución en un comunicado publicado la tarde de este lunes.

En total, se plantearon ofertas cuatro canales de televisión de alcance nacional. Las empresas que pujaron incluyen a Televisora de Costa Rica S.A. (Teletica), Representaciones Televisivas Repretel S.A. (dos frecuencias) y Extra Net S.R.L. (Extra TV).

También se recibieron ofertas para 17 frecuencias de radio FM a nivel nacional, 3 frecuencias de radio FM a nivel regional, así como 1 frecuencia de radio AM a nivel nacional.

La nota de prensa subraya que todos los planteamientos se hicieron dentro del plazo de recepción y que se encuentran en un proceso de verificación de los requisitos de admisibilidad.

Bajo este escenario, informó la Superintendencia de Telecomunicaciones, dada la cantidad de oferentes y los precios base de cada concurso, se estima una eventual recaudación superior a los $9,8 millones (es decir, unos ¢4.900 millones), previo a la etapa de subasta.

La institución aclaró que los montos ofertados por cada interesado se mantendrán confidenciales hasta la fase de puja, de acuerdo con lo estipulado en el pliego cartelario. Será en ese mismo momento que cada oferente podrá mejorar su planteamiento.

El total del monto recaudado de este concurso será trasladado al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para llevar internet y telefonía a zonas rurales, costeras y fronterizas, así como a poblaciones vulnerables.

La Superintendencia de Telecomunicaciones garantizó que la adjudicación implicará una mejora en la cobertura de los servicios de radiodifusión, en beneficio de zonas rurales que no tienen cobertura.

"Con la presentación de las ofertas se cumple con una etapa más de los procedimientos concursales instruidos por el Poder Ejecutivo, los cuales se han ejecutado con reglas claras y transparentes. El concurso se encamina a brindar plena seguridad jurídica a los futuros concesionarios, y mayor acceso de los servicios de radiodifusión a la población, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso", señaló el presidente del Consejo Directivo de la Superintedencia de Telecomunicaciones, Federico Chacón.



La entidad recordó que el Gobierno de la República mantiene la asignación de frecuencias para el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).



A partir de la recepción de ofertas, que venció el viernes anterior a la medianoche, se tienen las próximas fases del proceso:

Evaluación de cumplimiento de requisitos de admisibilidad.

Publicación de ofertas económicas recibidas.

Recepción de ofertas en fase de puja adicional.

Análisis de las ofertas económicas.

Análisis de proyectos técnicos y proyección de zonas de cobertura.

Aprobación de resultados de la subasta por parte del Consejo y remisión al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Los expedientes están disponibles en el siguiente enlace.

En el comunicado, la Superintendencia de Telecomunicaciones defendió que ejecuta el proceso en atención con las directrices y lineamientos de política pública y en atención a sus competencias y deberes estipulados en la normativa vigente.

