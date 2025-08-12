Suspenden vuelos médicos a territorios indígenas por falta de pago de la CCSS

La empresa Aerodiva, contratada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para brindar asistencia médica aérea a territorios indígenas, suspendió temporalmente sus operaciones debido a la falta de pago por parte de la institución (ver video adjunto de Telenoticias).

La CCSS continúa enfrentando dificultades en el pago a proveedores, producto de problemas con el sistema informático ERP SAP. Según una nota enviada por Aerodiva, a la que tuvo acceso Telenoticias, la empresa se vio obligada a detener sus servicios desde el 11 de agosto de 2025.

“Les informamos que, debido a la falta de liquidez y a la imposibilidad de realizar el pago a nuestros proveedores —como seguros, combustible y demás costos necesarios para operar con seguridad y sin retrasos— nos vemos en la obligación de suspender temporalmente las operaciones a partir del día de hoy, 11 de agosto de 2025. Esto se debe a la falta del pago oportuno de las facturas por los servicios prestados por Aerodiva.”

La CCSS adeuda más de 76 millones de colones a esta empresa, que también realiza traslados de emergencia aérea a centros médicos. En el comunicado, Aerodiva señala que, pese a la situación financiera, logró financiar y concluir la última gira médica en la zona de Talamanca. Sin embargo, advierte que la situación se ha vuelto insostenible.

“Dada la naturaleza y la importancia del servicio que brindamos, entendemos la afectación que implica esta suspensión. Por ello, solicitamos muy respetuosamente y con carácter de urgencia la colaboración en el pago de las facturas pendientes, para poder reanudar las operaciones y evitar más interrupciones que puedan comprometer la atención de los pacientes.”

La CCSS ha enfrentado problemas en el pago de incapacidades, licencias, proveedores e incluso en el despacho de medicamentos, debido a la implementación de un sistema informático que entró en funcionamiento sin estar completamente operativo en aspectos críticos.