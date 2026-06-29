Suspenden seis meses a defensora pública investigada por favorecimiento real

El Juzgado Penal de Cartago impuso tres medidas cautelares contra una defensora pública investigada por el presunto delito de favorecimiento real.



La autoridad judicial ordenó la suspensión del cargo por un plazo de seis meses. Además, prohibió a la funcionaria acercarse a la Defensa Pública de Cartago y comunicarse con la persona ofendida.



La información fue confirmada por el Poder Judicial mediante una respuesta enviada a Telenoticias.



La imputada es una defensora pública de apellidos Hernández Rojas, de 47 años.

El favorecimiento real ocurre cuando una persona, sin haber participado en un delito inicial, ayuda a ocultarlo alterando, escondiendo o destruyendo pruebas, instrumentos, o el provecho de la acción delictiva para ayudar al responsable a eludir la justicia.



El caso se relaciona con una causa por tentativa de homicidio. Según la investigación, la funcionaria visitó al imputado el 28 de marzo de este año. La Fiscalía sostiene que escribió en una hoja membretada del Poder Judicial la frase: "Él está vivo, hay que matarlo".

La hipótesis del Ministerio Público señala que el documento fue entregado al imputado para mostrarlo a otras personas vinculadas con la causa penal. La Fiscalía considera que la acción buscaba evitar la presencia de la víctima en el juicio.

Hernández Rojas también enfrenta un proceso disciplinario ante la Inspección Judicial. El Poder Judicial confirmó a Telenoticias que la funcionaria mantiene el expediente 25-000023-1820-DI.

Según la denuncia, uno de sus clientes le entregó seis millones de colones para que administrara el dinero. El denunciante pidió la devolución de los fondos tras recuperar la libertad. La funcionaria presuntamente no entregó el dinero.



El Tribunal de la Inspección Judicial revocó su nombramiento mediante una resolución emitida el 27 de febrero de 2026. La decisión no está en firme. El expediente permanece en etapa de apelación.



La Defensa Pública indicó que conoce el caso, pero señaló que no emitirá declaraciones por tratarse de una investigación en curso.





