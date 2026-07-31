Suspenden a policías municipales sospechosos de agredir adulto

La Municipalidad de Pérez Zeledón ordenó este viernes la suspensión inmediata de los dos oficiales sospechosos de agredir a un adulto.

El hecho, que quedó grabado en un video, desató indignación entre la ciudadanía, pues en la grabación se observa cómo uno de los oficiales golpea con fuerza al hombre en la mandíbula sin que se observe ningún tipo de resistencia por parte de la víctima.

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El alcalde generaleño, Emanuel Ceciliano, calificó de "inaceptable" la actuación de los oficiales y aseguró que iniciará, de inmediato, el proceso disciplinario contra ambos.

"Quiero ser absolutamente claro: la conducta que se observa en ese video es injustificable. No representa los valores, los principios ni el propósito con el que fue creada nuestra Policía Municipal. "Nuestra policía nació para servir a la ciudadanía, nunca para abusar de la autoridad, ni para actuar en contra del respeto que merece cada persona. Por esa razón, he tomado la decisión de suspender de inmediato de sus funciones a los dos oficiales involucrados e iniciar inmediatamente los procedimientos disciplinarios que correspondan, colaborando también con las autoridades para llegar a las últimas consecuencias tanto administrativas como judiciales", dijo en un video publicado por el gobierno local.

Ceciliano insistió en que el actuar de esos funcionarios no representa el compromiso que tiene la institución con el servicio de la población.