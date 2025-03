Supuesto líder de Los Gery se queja por trato de jueces

Dos presuntos integrantes Los Gery pidieron la palabra, la mañana de este miércoles, para reclamar el trato recibido por parte del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en el manejo del juicio que se sigue contra la estructura por los supuestos de narcotráfico, tentativa de homicidio y legitimación de capitales.

Las intervenciones llegaron después de que el Ministerio Público diera lectura a la acusación, en el acto que constituyó la apertura formal del debate.

El arranque del contradictorio estuvo marcado por el rechazo de procedimientos especiales abreviados y recusaciones, todavía discutidas este miércoles.

Otro de los imputados que se mantiene en libertad —quien también solicitó no se indicara su nombre— señaló: "No les dan el derecho (a los defensores). Él no va a poder defenderme a mí porque esta persona le dijo: 'No, cállese'... en el caso del señor (Rafael) Guillén. No voy a decirle que tengo miedo, pero sí es una preocupación bastante grande, porque no estamos hablando de un año. Es que es bastante. Se están juzgando cargos graves y queda uno con ese susto de que realmente no están siendo parciales. De verdad que no lo están siendo".