Supermercados bajo la lupa: promociones engañosas afectan a consumidores

Un monitoreo realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) evidenció irregularidades en la mayoría de las promociones ofrecidas por supermercados en vísperas de la Semana Santa.



La fiscalización abarcó 16 comercios ubicados en los cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, donde se analizaron un total de 96 ofertas. De estas, el 78% presentó uno o más incumplimientos a la normativa vigente en materia de publicidad y promociones.



El hallazgo más frecuente fue la omisión de la vigencia de las ofertas, detectada en el 71% de los casos, lo que impide a los consumidores conocer el periodo durante el cual pueden aprovechar los descuentos.

Además, la mitad de las promociones no detallaba el precio anterior ni el porcentaje de rebajo, dificultando verificar si el beneficio era real.

Otros incumplimientos incluyeron promociones tipo “2x1” o productos gratis cuya veracidad no pudo comprobarse.



Como resultado, 15 comercios fueron prevenidos para corregir la información en un plazo de 10 días hábiles. De no hacerlo, se exponen a denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor, con posibles sanciones que podrían alcanzar hasta los ¢18,4 millones.



El MEIC hizo un llamado a los consumidores a verificar la veracidad de las promociones, revisar precios por unidad y asegurarse de que las condiciones anunciadas coincidan al momento de pagar.