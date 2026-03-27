SUPEN lanza estimación de cuántos trabajadores podrán retirar FCL en abril

A partir de este 1.° de abril, alrededor de 89 mil trabajadores podrán retirar los recursos ahorrados en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Así lo proyecta la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) en el marco de la quinta entrega que se realizará de este ahorro creado en 2020 mediante la Ley de Protección al Trabajador.

El FCL es un ahorro que realizan todos los trabajadores formales y que se construye con un aporte patronal mensual de 1,5% sobre el salario de cada empleado, el cual se deposita en una cuenta administrada por una operadora de pensión.

El monto a recibir dependerá entonces del salario de cada cotizante y los rendimientos que haya obtenido cada operadora con sus inversiones.

La SUPEN explicó que, históricamente, los rendimientos del FCL han mostrado un comportamiento muy favorable, de alrededor del 10,82% anual; sin embargo, en el último año ese rendimiento fue de 9% debido a una leve disminución durante febrero y marzo influenciada por factores externos, entre ellos, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las fluctuaciones usuales del mercado.

Es importante aclarar que a esta entrega tienen derecho todos los trabajadores que tengan al menos cinco años de trabajar con el mismo patrono.

La SUPEN insistió en que este retiro no es obligatorio y que el propósito del fondo es auxiliar a los trabajadores en caso de ruptura de la relación laboral, por lo tanto, es decisión de cada persona si retira esos recursos o los mantiene ahorrados.

Hermes Alvarado, superintendente de pensiones, hizo un llamado a “tomar decisiones informadas para utilizar estos recursos de la mejor manera para resguardar la estabilidad económica futura”.

Las autoridades, además, adviertieron que la entrega de estos recursos también eleva los intentos de estafa, por lo que piden a la población mantenerse alerta y recordar la importancia de no compartir información personal.