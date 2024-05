SUPEN lanza debate multisectorial en busca de respuestas a crisis de pensiones

El 42% de los adultos mayores en Costa Rica no cuentan con ningún tipo de pensión y el panorama a futuro no mejorará si no se realizan cambios de fondo.



Por eso, la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) lanzó este jueves un debate nacional que integrará a múltiples sectores en busca de soluciones a los problemas estructurales del sistema nacional de pensiones.

El rápido envejecimiento de la población, una mayor esperanza de vida y la baja en la tasa de fecundidad son los principales desafíos.

Las posibles soluciones van desde aumentar la edad de retiro, incrementar las cuotas o rediseñar el sistema actual.

En la actividad participaron representantes del Congreso, la Caja Costarricense de Seguro Social, el sector privado, los sindicatos y expertos internacionales.