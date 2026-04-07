Sujeto ingresó al Proyecto Gol de la Fedefútbol saltándose una valla

Este martes un sujeto ingresó de manera irregular al Complejo Gol de la Federación Costarricense de Fútbol.

“La FCRF informa que esta tarde se activaron los protocolos de seguridad de nuestra organización por el ingreso de una persona no identificada por el río que colinda con las canchas de nuestro complejo deportivo”, explicaron desde el ente federativo.

La situación fue resuelta en primera instancia por el equipo de seguridad de la Fedefútbol.

“Al detectar que había saltado una de las vallas de protección, fue abordado por los guardas de seguridad de la FCRF”, añadieron.

Finalmente confirmaron que la situación no pasó a más.

“La rápida presencia de las autoridades policiales permitió que en pocos minutos la situación fuera controlada”, concluyeron.