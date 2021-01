¡Sueño cumplido! Joven con discapacidad auditiva se convirtió en cantante

Fabián Vega es un joven muy talentoso y luchador. Él tiene una discapacidad auditiva, pero esto no le ha impedido perseguir su sueño: ser cantante profesional.

Recientemente, el vecino de Cartago lanzó la canción “Eres mujer” con la que desea llevar un mensaje de lucha (ver video adjunto).

“La canción ‘Eres mujer’ la grabé con la idea de exponer un mensaje, mensaje que aparece al final del video, ya que desde el año pasado las mujeres han sido noticia, lamentablemente porque han sido víctimas de algún tipo de violencia o abuso, pero quise también dedicarla a aquellas que día a día luchan por salir adelante”, indicó el joven de 17 años.

El amor por la música inició cuando el cartaginés tenía apenas cuatro años. Explicó que en el 2007 pasaban una novela colombiana llamada "La Hija del Mariachi" y viéndola se enamoró del mundo musical.



“Cuando salían las escenas donde cantaban, yo me quedaba en el tele viendo y escuchando, y cuando la novela terminaba, seguía cantando y haciéndole la música a las canciones, lo curioso es que yo casi no hablaba muy bien, pero la música si la hacía bien, la tarareaba. A causa de eso tuve un problema en la garganta porque, cuando cantaba, esforzaba mucho la voz y eso era porque yo no me escuchaba”, aseguró.