Subjefe de Cartago: “No vamos a hacer ‘cacería’ de racks ni operativos de maletas en el techo”

Ante la polémica que generó un posteo del ciudadano César Meneses y que se hizo viral en las redes sociales sobre un parte que le hicieron por portar bicicletas en la parte trasera de su vehículo, Teletica.com se dio a la tarea de investigar con las autoridades el porqué de ese parte y si es permitido o no transportar bicicletas de esta forma.



El hecho se dio la mañana de este lunes 2 de agosto en la autopista Florencio del Castillo, ruta 2, frente a la estación de pesaje.

“Lo que ocurrió fue que el sujeto se detiene por manejar a exceso de velocidad y se le hace la respectiva infracción, él se molesta y trata a los oficiales de muy mala manera, improperios y un montón de cosas, en vista de su actitud altanera es que se le aplica otra multa, en este caso por el asunto de las bicicletas.

“El oficial ve que el conductor no trae un rack normal de los que se acostumbra a ver en carretera, sino que viene con unos brazos de casi un metro y medio de largo donde monta tres bicicletas que es súper peligroso para que un motociclista, vehículo particular o camión choque por detrás y se pueda cometer un accidente fatal.

“Lo que pasa también es que no todo dispositivo que se vende en carretera es el apto para utilizar y este señor no cumplía con los requisitos para poder circular.

“Inclusive, se le pudo haber sancionado por no tener visible la placa y porque los stops direccionales no se ven tampoco, pero únicamente se opta por sancionar por el tema de los dispositivos del rack que no son los apropiados y el tema de la velocidad”, explicó a este medio Gerald Aguilar, subjefe de la delegación Cartago.

El chofer amonestado etiquetó en su perfil a la Federación Costarricense de Ciclismo y comentó “prohibieron estos racks y me están multando, ¿Cómo hago para transportar las bicis y desplazarme a entrenar?”.

Teletica.com intentó conocer la versión del señor Meneses, sin embargo, al cierre de esta nota no contestó nuestras llamadas ni el mensaje de WhatsApp que le dejamos.

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) explicó a este medio que ellos no pueden intervenir en esta situación, esto a raíz de que el ciclista los etiquetó.



“Nosotros como federación no regulamos eso en carretera, se regula cuando se está en carrera, dentro de una competencia, pero en la calle la regulación la da la ley de tránsito”.



No es cacería

El oficial aclaró que no es que, a partir de este hecho, se va a desatar una “cacería” por parte de los oficiales para detener a todo aquel que lleve racks con bicicletas.

“No estamos enfocados en un tema de que vamos a hacer operativos de rack, vamos a hacer operativos de maletas en el techo.

“Lo que pedimos es que, si usted tiene una infracción, pero es consiente que anda otras faltas, colabora, acepte la multa y no pasa nada, el tráfico no se va a ceñir con el conductor, pero si este no colabora con la autoridad el oficial puede hacerle las otras multas que está violando.

“En la fotografía explica más o menos el tipo de sanción que se puede exponer un conductor si no anda los racks correctamente, pero hay que aclarar una cosa, la Policía de Tránsito como tal, no estamos enfocados en lastimar a la gente por cosas insignificantes, porque usted sabe que la ley de tránsito no hace diferencia de si es bueno o malo, si se utiliza para bien o para mal, está la ley y es lo que se sanciona, pero, nosotros somos permisibles en unas cosas, por ejemplo el poralizado en los vidrios traseros son prohibidos, solo está permitido en sus costados, pero eso por un tema de más, uno hace la excepción en muchos casos.

Oficiales anuentes para colaborar

El subjefe de la delegación de Cartago hizo un llamado a los conductores que tengan dudas sobre los dispositivos que compran a que se acerquen a una delegación y les hagan la consulta a los oficiales.

“Si tienen duda pueden pasar a cualquier delegación del país y preguntar, los oficiales con todo gusto les resolverán las dudas.

“Por el tema de los racks, tanto arriba del techo como atrás debe tener una cierta medida, usted no puede montar una estructura para arriba del techo, que sea de un metro para arriba, porque es prohibido.

“También hay algunas personas que les quitan los aros y dejan solo el marco, por lo mismo, para que no tape las direcciones y el freno”, indicó.

Recomendación

El oficial recomienda que los conductores siempre verifiquen si el dispositivo que compran funciona adecuadamente y pensar si más bien no podría causar un accidente.

“Siempre es bueno que se cerciore bien si el dispositivo que usted va a andar en su vehículo es el ideal y permitido por la ley, qué significa, que debe tener cierto estándar de medida de tamaño y que no incumpla con tapar la placa, tapar las luces laterales.

“Qué pasa si detrás suyo viene un carro muy rápido y este no logra ver cuando usted frena, téngalo por seguro que va a tener una colisión fuerte con usted.

“Hay muchas personas que por un tema de vacaciones vienen bien cargados con las maletas, la cama, las sillas, muebles y de todo en el techo y eso es prohibidísimo, aunque venga con un rack en el techo, una sola caja de esas que se caiga se puede matar un motociclista”, concluyó Aguilar.

Qué sector de la ruta 2 es transitable por ciclistas

Debido a que la situación se dio sobre la autopista Florencio del Castillo, las autoridades recuerdan a los ciclistas que tramo si se puede circular en bicicleta y qué tramo es prohibido.

“Sobre la ruta 2 es importante tomar en cuenta que la parte donde pueden andar ciclistas es desde el túnel, de la salida a Tres Ríos y cruce de Taras, solo ese tramo pequeño pueden utilizar.

“No pueden utilizar la pista, de Hacienda Vieja hasta el túnel y del cruce de La Lima, hasta llegar más o menos a ruta 10, ahí es prohibido.

“Recuerden que no se puede circular en bicicleta en rutas que son superiores a 80 kilómetros por hora”, indicó.