Subir impuestos al tabaco puede retrasar hasta 2 años el consumo juvenil

Un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) reveló que aumentar los impuestos al tabaco puede retrasar hasta dos años la edad de inicio en el consumo de cigarrillos.

La investigación, realizada en conjunto con la Red Nacional Antitabaco (RENATA), concluye que el país debe avanzar hacia un incremento en los impuestos por cada cigarrillo como mecanismo para desincentivar el consumo.

Uno de los principales hallazgos señala que entre 2015 y 2022 la prevalencia del fumado se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 8,67% a 8,25%.

Según experiencias en otros países, incrementar los impuestos al tabaco retrasa el inicio del consumo y no favorece el comercio ilícito.