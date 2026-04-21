Stewart Gómez tras ganar elección: "Fue mediático por tener a Saprissa enfrente"

Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, le ganó el pulso a Roberto Artavia, jerarca del Deportivo Saprissa, para ocupar el puesto de director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Gómez conversó con los medios de comunicación y aseguró que la puja política "no debió tener tanta bulla".

Además, agregó que lo que hizo la elección tan mediática fue tener a Saprissa al frente.

"El tener a Saprissa enfrente se vuelve más mediático, si hubiera sido otro club o contra otra liga tal vez no hubiera sido tan sonado, el tema es Saprissa, es para director 1 no para presidente," comentó Gómez.

El jerarca de Fútbol Playa aseguró que respeta a Artavia y que hasta ahora lo conoció en persona.

"Se respetan sus aspiraciones, fue muy mediático porque era Saprissa, pero fuimos trabajando nuestros votos con lo que hemos hecho en Fútbol Playa", añadió.

Por último, Gómez explicó una situación que lo llevó al Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol.