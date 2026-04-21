Stewart Gómez gana elección y entra al Comité Ejecutivo de la Federación
El presidente de Fútbol Playa obtuvo 18 de los votos en el pulso al jerarca de Saprissa, Roberto Artavia.
Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, se convirtió este martes en director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.
Gómez le ganó el pulso a Roberto Artavia, jerarca del Deportivo Saprissa, con una votación de 18-12.
Ambos dirigentes del fútbol nacional pujaban por ocupar una silla en el Ejecutivo tras la renuncia de Juan Carlos Rojas, exjerarca del equipo morado.
De esta manera el Ejecutivo queda conformado por:
Presidente: Osael Maroto
Vicepresidente I: Sergio Hidalgo
Vicepresidente II: Leonardo Vargas
Tesorera: Silvia Bolaños
Secretario: Jafet Soto
Director 1: Stewart Gómez
Director 2: Jorge Hidalgo
Director 3: Joseph Joseph
Director 4: Alexander Chacón
Director 5: Eladio Carranza
Director 6: Jenny González
Fiscal Legal: Carlos Ricardo Benavides
Fiscal financiero: Randall Porras