Stewart Gómez gana elección y entra al Comité Ejecutivo de la Federación

Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa, se convirtió este martes en director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Gómez le ganó el pulso a Roberto Artavia, jerarca del Deportivo Saprissa, con una votación de 18-12.

Ambos dirigentes del fútbol nacional pujaban por ocupar una silla en el Ejecutivo tras la renuncia de Juan Carlos Rojas, exjerarca del equipo morado.

De esta manera el Ejecutivo queda conformado por:

Presidente: Osael Maroto

Vicepresidente I: Sergio Hidalgo

Vicepresidente II: Leonardo Vargas

Tesorera: Silvia Bolaños

Secretario: Jafet Soto

Director 1: Stewart Gómez

Director 2: Jorge Hidalgo

Director 3: Joseph Joseph

Director 4: Alexander Chacón

Director 5: Eladio Carranza

Director 6: Jenny González

Fiscal Legal: Carlos Ricardo Benavides

Fiscal financiero: Randall Porras