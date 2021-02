Sospechosos de matar a Allison Bonilla y Luany Salazar tendrán el mismo abogado

Francisco Herrera, abogado que defiende al sospechoso de matar a Allison Bonilla Vásquez, ahora se convirtió también en el representante de un hombre investigado por el crimen de Luany Salazar.



Según contó el defensor a Teletica.com, el acercamiento con Mejía Chavarría, único sospechoso de asesinar a la joven de 23 años, se dio hace algunas semanas. El caso lo asume, oficialmente, a partir de este lunes.

Mejía Chavarría presenta cargos por homicidio calificado y robo agravado en perjuicio de Luany Salazar. El abogado asegura que el hombre sostiene ser inocente y confirmó que cambiará su estrategia de defensa.

Al principio Mejía optó por un proceso abreviado, pero la familia no aceptó, por lo que ahora irá a juicio.

Esto, según los parientes de Luany, con el objetivo de que el hombre enfrente la pena máxima.

“Yo prefiero ir a juicio porque normalmente a uno le ofrecen cantidades sumamente grandes. Por ejemplo, en Liberia me tocó con Ríos Mairena (conocido como "el monstruo de Liberia"), que la fiscal me dijo que me daba 50 años de abreviado y la pena máxima son 50 años. Yo prefiero ir a juicio y me la juego porque puede ser que salga inocente o que le den los 50 entonces. Cuando son abreviados razonables, concordantes y consecuentes uno puede abreviar. O si ve que el cliente está con mucha prueba en su contra, de lo contrario mejor ir a juicio”, añadió Francisco Herrera.