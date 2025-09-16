Sospechosos de asesinar a nicaragüense Roberto Samcam irán a prisión preventiva

La Fiscalía de San José logró que se ordenaran seis meses de prisión preventiva contra tres hombres sospechosos de participar en el homicidio del exiliado nicaragüense Roberto Samcam.



Los imputados son de apellidos Chaves, Orozco y Robles, quienes fueron detenidos el pasado viernes durante tres allanamientos realizados en León XIII, Tibás, y en Cañas, Guanacaste.

"En el caso de una cuarta persona de apellido Chacón, el Juzgado Penal dispuso que continúe el proceso penal en libertad", indicó la Fiscalía.

Por este caso, la Policía Judicial publicó la fotografía del principal sospechoso de asesinar a Samcam; se trata de un joven de 20 años, quien está en fuga desde que se realizaron los allanamientos la semana anterior.

Este es el sospechoso de asesinar a nicaragüense Roberto Samcam.

Samcam fue asesinado el 19 de junio en su apartamento ubicado en Moravia, San José. Según las investigaciones preliminares, una de las hipótesis apunta a que la orden para cometer el crimen habría provenido del Ejército de Nicaragua.

El fallecido era un opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y se había refugiado en Costa Rica tras recibir amenazas en su país de origen.