Sospechoso de planear asesinato contra director de OIJ irá a prisión preventiva

El hombre vinculado con el supuesto plan para atentar contra el actual director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pasará seis meses en prisión preventiva.



Se trata de un hombre identificado con los apellidos Cambronero Arauz, conocido policialmente con el alias de “Jake”, quien fue detenido en allanamientos ejecutados el pasado jueves como sospechoso de legitimar dinero proveniente del narcotráfico (vea video adjunto de Telenoticias).



Según la Fiscalía, Cambronero y su esposa tuvieron una vida ostentosa durante los últimos ocho años, con dinero que en apariencia provenía del narcotrafico y que usaban para adquirir bienes como carros de lujo y propiedades.



A Cambronero las autoridades también lo vinculan con el grupo que habría ideado un plan para atentar contra cinco personas en 2021, incluyendo al entonces ministro de Seguridad Pública Michael Soto.

