Sospechoso de femicidio: “Nunca fue mi intención matarla”

Por Christian Montero | 28 de octubre de 2022, 6:39 AM

El mecánico de precisión acusado de asesinar a su expareja asegura que nunca fue su intención matarla.

La declaración del sospechoso, de apellidos Taborda Candelo, se extendió durante toda la audiencia de este jueves.

El adulto mayor de 66 años está acusado de asesinar a su expareja sentimental, Sonia Durán Abarca. El crimen ocurrió en El Carmen de Cartago el 12 de agosto del 2021.

Según el sospechoso, la relación entre ambos se fracturó por una disputa de dinero.

El día del femicidio, Taborda asegura que fue atacado por su expareja con un cuchillo y recibió una herida en el abdomen.

“Siempre mi pensamiento ha sido de no celar ni manipular a nadie porque mi trabajo no me da tiempo para estar en eso, porque mi trabajo es muy delicado y peligroso. El lunes trabajé normalmente hasta las 5 de la tarde, pero ella en el transcurso del día me mandó un mensaje de que ya no quería vivir conmigo, que buscara para donde irme. Pero como soy una persona sola salí de mi trabajo y le dije que me diera tiempo hasta el viernes porque no me habían pagado y no tenía dinero”, contó.

El acusado aseveró que nunca fue su intención acabar con la vida de la mujer y que, tras ser herido, despertó en el Hospital Max Peralta en donde le comunicaron la muerte de la mujer.

“Cuando me despierto en el hospital me encuentro un policía a cada lado, le pregunto a uno de ellos que pasó con mi excompañera sentimental y me dice que murió. Fue un momento tan crítico para mí porque esa no era mi intención, y más cuando uno ama a una persona nunca le desea algo malo”, dijo en el juicio.

La familia de la víctima sigue de cerca el juicio y cada día llevan carteles y camisetas en recuerdo de Durán. Dicen estar indignados con la declaración del sospechoso.

“Es increíble como cuando empieza a hablar de mi tía todo le cambia, toma agua, las manos le tiemblan, no se queda quieto, no puede darnos la cara, por qué no puede hacerlo si no hizo nada”, manifestó Angie Fernández, sobrina de la víctima.

El juicio continuará este viernes.