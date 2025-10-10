Sorpresiva reunión entre Celso Gamboa y Carlos Díaz: ¿de qué hablaron?

El fiscal general Carlo Díaz y el abogado Celso Gamboa protagonizaron un sorpresivo encuentro la mañana de este viernes.



La cabeza del Ministerio Público pidió reunirse con el exmagistrado y sus defensores, a fin de plantearle alternativas para agilizar su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por aparente tráfico internacional de drogas.



“Coordinamos una primera reunión, muy escueta, con la señora defensora del proceso, Natalia Gamboa, y posteriormente, cuando ya llegó don Celso, nuevamente nos reunimos con él. La idea era realizar algún tipo de coordinación para ver si se puede, en este caso, agilizar la extradición de don Celso”, explicó Díaz.



En esa línea, el fiscal general mencionó que se discutieron algunas posibilidades que da el sistema jurídico costarricense, a ver de qué manera se puede salir más rápidamente las causas que el exministro de Seguridad Pública tiene pendientes. Los expedientes activos incluyen 19-000218-0622-TP (supuesto uso de documento falso y falsificación de documentos; en juicio), 18-000075-0033-PE (aparente tráfico de influencias; con audiencia preliminar señalada) y 17-000015-033-PE (presunto cohecho propio; con debate señalado).



Sin embargo, cuestionado por la prensa, Díaz reconoció que las alternativas básicamente se reducen a que Gamboa acepte someterse a dos procesos abreviados, por los casos que tiene señalados para el 15 de diciembre y el 5 de enero próximos. De esta manera, le serían impuestas penas menores. Sin embargo, para que ello ocurra, el exmagistrado tiene que aceptar los cargos que se le achacan, cuando hasta ahora ha alegado ser víctima de una persecución por parte de la exfiscala Emilia Navas.



“Nosotros no vamos a prescindir de ninguna persecución penal, de momento.

En audiencia preliminar, como en cualquier otra audiencia, y también viendo el tipo de delitos, se pueden presentar salidas alternas, o incluso, bueno, entre las salidas alternas se pueden generar procedimientos abreviados, que eso es, bueno, que el acepta los hechos, se le impone una pena, que puede incluso ser disminuida de la mínima, y él quedaría ya esa sentencia en firme. Situación también similar podría valorarse, eventualmente, en la que está en juicio. Entonces, es eso lo que se está buscando, de alguna manera, para agilizar.



“Pero reitero, depende de la voluntad del extraditable. Si Don Celso no tiene esa voluntad, el procedimiento va a seguir hasta que se pueda dar la extradición que ahorita se ordenó”, explicó el jefe del Ministerio Público.



A ello, aunó que el exministro puede abstenerse de apelar la orden de extradición que ya le fue dictada y que se someta a una entrega temporal, en la que sería enviado a Estados Unidos para afrontar el proceso que tiene pendiente por supuesto narcotráfico y luego regresar para cumplir las sanciones que le queden pendientes en Costa Rica. Para que ello ocurra, primero, debe ser condenado.



De igual forma, el fiscal general rechazó que se valore una eventual enmienda jerárquica (corrección de un error de un subalterno, previo a una resolución), como se lo planteó la defensa en la reunión.



¿Qué ganaría Gamboa al aceptar alguna de esas posibilidades?



“El beneficio lo tendría él que negociar directamente con la Administración de Control de Drogas (DEA). Por eso le digo, es una cuestión que depende mucho de la voluntad de él. Y, llamémoslo así, que pueda él obtener también con el Gobierno, bueno, en este caso, con las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos.



“Esto es parte, incluso, de estos procesos. Ustedes ven que muchos procesos norteamericanos se basan en este tipo de negociaciones, y eso es lo que, de alguna u otra manera, es lo que se pretende, quizás”, respondió Díaz.



Con este primer acercamiento, el objetivo era poner en conocimiento de Gamboa las posibilidades que tiene, enfatizó Díaz. En ese sentido, amplió que el objetivo era aprovechar su desplazamiento a los tribunales del I Circuito Judicial de San José, donde enfrenta el contradictorio por aparente uso de documento falso.



En esa línea, el fiscal general aseguró que el extraditable se mostró “anuente” a negociar una salida. Pero ello deberá discutirse en posteriores encuentros.





Aunque aseguró que es “irresponsable” dar un estimado de cuánto tardaría en darse la extradición, aunque reconoció que tardará al menos “algunos meses” por los procesos que se tienen pendientes.



Sobre el particular, Teletica.com solicitó una posición a los abogados del exmagistrado, Natalia Gamboa y Michael Castillo, pero hasta el cierre de esta publicación se estaba a la espera de una suspensión del juicio.









