Sorprenden a mineros ilegales dentro del cerro Conchuditas en Cutris

Un grupo de mineros ilegales fue sorprendido por oficiales de la Fuerza Pública dentro del cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos, durante un operativo realizado en la zona norte del país.

De acuerdo con el reporte policial, al notar la presencia de los uniformados, los coligalleros intentaron huir del lugar. Sin embargo, 15 de ellos fueron detenidos y puestos a las órdenes de las autoridades correspondientes (ver video adjunto en la portada).

En el sitio, los oficiales ubicaron un campamento dedicado a la extracción ilegal de oro. Durante la inspección se contabilizaron 16 piletas, de las cuales ocho contenían material minero que estaba siendo procesado para la obtención del metal.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones forman parte de los operativos para combatir la minería ilegal en la zona de Cutris, una región que en los últimos años ha enfrentado reiteradas incursiones de coligalleros.

Los detenidos quedaron a la espera de las medidas judiciales que se definan en su contra.