“Son denuncias planteadas por él”: Fuego cruzado entre alcaldesa y vicealcalde de Puriscal

La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo, respondió de forma contundente a las declaraciones del vicealcalde Miguel Mata, luego de los allanamientos realizados esta semana en la municipalidad, y aseguró que la Alcaldía mantendrá su posición frente al origen de las denuncias que dieron pie a las diligencias judiciales.



Arroyo reaccionó luego de que Mata declarara a Teletica.com que los operativos efectuados el martes anterior en la Municipalidad de Puriscal y otros recintos municipales no obedecen a un conflicto personal con ella, sino a múltiples denuncias por aparentes actos de corrupción en el gobierno local.



La alcaldesa afirmó ante la prensa (el pasado martes) que “ya el pueblo puriscaleño sabía el conflicto que había entre la Vicealcaldía y la Alcaldía”, versión que fue rechazada tanto por el vicealcalde como por su defensa, quienes insisten en que el proceso judicial responde únicamente a denuncias formales presentadas ante las autoridades.



En ese contexto, Arroyo fue enfática en señalar que la municipalidad no modificará su postura.

“La Alcaldía no se retractará, pues así se consignó en la orden de allanamiento, en el apartado cuarto, del documento que se me entregó por parte del OIJ, en donde se indica que son denuncias planteadas por el señor vicealcalde Miguel Mata Zúñiga”, manifestó Arroyo.

Declaraciones de Iris Arroyo:

Añadió que “confía plenamente en que no es el OIJ que miente” y aclaró que no ha brindado detalles de fondo sobre el caso por respeto al proceso judicial.

“Soy respetuosa de la labor de investigación que está realizando la Fiscalía, así como el OIJ; no me parece correcta la mención de los detalles de fondo que hace el señor Mata afirmando en la entrevista, pues considero puede generar problemas en la investigación”, indicó Arroyo.

Por su parte, Miguel Mata reiteró que los allanamientos no están relacionados con un enfrentamiento personal con la alcaldesa. Según explicó, a la Vicealcaldía llegó una denuncia acompañada de dos informes de la Auditoría Interna municipal sobre posibles irregularidades en una contratación.

“Lo analizamos con nuestro abogado y, respondiendo a la transparencia de la función, lo trasladamos a la Fiscalía”, señaló el vicealcalde.

Mata también subrayó que las diligencias judiciales no se derivan únicamente de ese caso. “Este martes se dan varios allanamientos que responden no solamente a esto; hay seis denuncias de diferentes denunciantes. No es un tema de un pleito entre el vicealcalde y la alcaldesa, es un tema que le corresponde al proceso de justicia de nuestro país”, afirmó Mata.



Finalmente, el vicealcalde indicó que entre los denunciantes figuran vecinos del cantón y un exfuncionario municipal, quienes habrían presentado denuncias relacionadas con distintos asuntos, como la situación de caminos y la devolución de placas, los cuales ahora se encuentran bajo investigación de las autoridades judiciales.

Los allanamientos de este martes fueron realizados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las diligencias se efectuaron en la sede municipal, el Estadio Municipal, el Plantel Municipal, la vivienda de la alcaldesa Iris Arroyo, un taller de vehículos en Paraíso de Cartago y las instalaciones de la Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.



De acuerdo con el Ministerio Público, los operativos buscaban el decomiso de evidencia relevante para la causa 25-000094-1218-PE, en la que se investigan presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, relacionados con contrataciones, licitaciones, reparación de caminos y uso de maquinaria municipal.

