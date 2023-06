Solo una de cada 10 personas que se reclutan para Fuerza Pública se convierten policías

“No atienden los correos electrónicos, que es donde se les notifica las convocatorias a las pruebas, entonces no llegan a las pruebas. Cuando se les solicita la información de antecedentes y demás que tengan, ellos omiten esa información y eso es una causa para desestimar la oferta.

“Nosotros no juzgamos si tienen o no antecedentes, la ley pide que tengan un registro limpio, sin delitos dolosos, sin embargo, si hay algún tipo de antecedente menor, pero no lo declaran, si queda excluida su oferta por omisión de información”, señaló la funcionaria.