¡Solo para valientes! Amantes del chile picante se enfrentaron en curiosa competencia

Por Adrián Marín | 6 de noviembre de 2022, 18:40 PM

Los amantes del chile picante se reunieron, este domingo, para disfrutar de un curioso evento.

Los más valientes se enfrentaron en el concurso nacional de comer más rápido alitas picantes. En esa prueba, algunos ni siquiera lograron terminar por lo fuerte del chile (ver video adjunto).

Sebastián Solano, de 29 años y vecino de Pavas, San José, se coronó como el ganador. Él se “mentaliza” cada vez que este fruto hace contacto con su lengua.

"Yo veo el chile picante como una puerta hacia el placer. Mi marca, 'Azote picante', relaciona el placer con el dolor que trae el chile picante. Esa es mi filosofía", aseguró el triunfador.



Las mujeres también tuvieron a sus representantes en esta competición.



"Desde pequeña, me gusta mucho México, entonces me encanta lo picante; pero fracasé porque demasiado picante. Como en la tercera alita fue donde ya sentí y no, no...", dijo Fernanda Rojas, otra participante.



En la “Ruta del chile” participaron 70 chileros de diferentes partes del país, quienes vendían sus productos elaborados de diferentes maneras. Ciudadanos de todas las edades se hicieron presentes para disfrutar de las creaciones de estos expertos. Algunos hasta quedaron con lágrimas en los ojos tras probar alguna de las salsas.

La industria del chile crece cada día en Costa Rica y, por eso, ahora es común encontrar mucha variedad en los supermercados.

La feria, organizada por la Municipalidad de Heredia, contó también con la música de la Cimarrona Santo Domingo.