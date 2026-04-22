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Solo ocho de 6 mil cruzrojistas en el país hablan bribri

Freddy Cubillo es uno de esos ocho funcionarios que salvan vidas atendiendo a indígenas en su idioma materno.

Por Dudly Lynch 22 de abril de 2026, 10:44 AM

De manera muy frecuente ocurren emergencias en zonas montañosas de muy difícil acceso.

Los incidentes se deben atender con prioridad debido a la gravedad de los pacientes.

Hablar bribri se convierte en una herramienta fundamental para una mejor comunicación.

Freddy Cubillo es uno de los únicos ocho cruzrojistas que hablan bribri y atiende en este idioma a sus coterráneos.

En el video adjunto, disfrutaremos la segunda entrega de la serie de reportajes: "Héroes del bribri".

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