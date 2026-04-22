Solo ocho de 6 mil cruzrojistas en el país hablan bribri

De manera muy frecuente ocurren emergencias en zonas montañosas de muy difícil acceso.

Los incidentes se deben atender con prioridad debido a la gravedad de los pacientes.

Hablar bribri se convierte en una herramienta fundamental para una mejor comunicación.

Freddy Cubillo es uno de los únicos ocho cruzrojistas que hablan bribri y atiende en este idioma a sus coterráneos.

En el video adjunto, disfrutaremos la segunda entrega de la serie de reportajes: "Héroes del bribri".