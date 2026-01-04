Solo 13 cantones de Costa Rica cerraron el año sin homicidios

Costa Rica registró 856 homicidios durante el 2025, un promedio de uno cada 10 horas; sin embargo, 13 cantones del país lograron esquivar la violencia y cerrar el año en cero, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), disponibles en su sitio web.

Con excepción de Limón, todas las provincias del país tuvieron al menos un cantón libre de homicidios. Estos fueron:

San Isidro, Flores, Belén y San Pablo (Heredia)



Dota, Turrubares y Tarrazú (San José)



Naranjo y Zarcero (Alajuela)

Jiménez ( Cartago)

Monteverde (Puntarenas)



De estos, cuatro cantones acumulan al menos tres años consecutivos sin homicidios, desde 2023: Monteverde, Nandayure, San Isidro y Zarcero.

¿Qué explica estos resultados?

De acuerdo con el criminólogo Erick Villalba, no existe una única razón que explique por qué algunos cantones no registraron homicidios, sino una combinación de factores.

Entre ellos menciona la demografía, relacionada con la cantidad y el tipo de habitantes; la geografía y la posición estratégica de los territorios, así como las políticas públicas y estrategias de prevención implementadas a nivel local.

Villalba señala que aspectos como la desigualdad social, el acceso a la educación, el empleo, y la promoción de la cultura y el deporte influyen directamente en que una comunidad presente menores índices de violencia. A esto se suman patrones históricos de comportamiento delictivo que muestran que algunos cantones tienden a ser más seguros con el paso del tiempo.

Otro factor clave es la ausencia de organizaciones criminales consolidadas.

“Es en zonas específicas donde estos grupos se establecen y, cuando otra organización intenta ingresar, se generan disputas que terminan en enfrentamientos armados y homicidios”, explicó el especialista.

En el caso de los 13 cantones sin asesinatos en 2025, Villalba considera que no se han consolidado grupos criminales fuertes, lo que reduce significativamente la posibilidad de este tipo de violencia.

Aclara, no obstante, que esto no implica ausencia de drogas. “Hay consumo de droga en todas las comunidades del país, pero estas zonas quizá no han sido vistas como territorios estratégicos para generar disputas entre organizaciones”, indicó.

Los cantones más violentos del 2025

Del total de homicidios registrados en 2025, San José fue la provincia con más casos, al contabilizar 289 asesinatos, seguida de Limón (169), Puntarenas (127), Alajuela (98), Guanacaste (76), Cartago (62) y Heredia (35).

Precisamente, tres de los cantones más violentos del país se ubican en San José.

Los cantones que reportaron más homicidios en 2025 fueron:

San José: 136

Limón: 80

Puntarenas: 48

Alajuelita ﻿ : 42

Alajuela: 38

Les siguen Matina y Desamparados, con 27 casos cada uno; Santa Cruz, con 25; y Quepos y La Unión, con 19 homicidios cada uno.

