Solo 1 de cada 10 dispositivos electrónicos son desechados de forma segura, según Salud

Baterías, celulares, televisores o impresoras que ya no funcionan. Estos equipos electrónicos pueden provocar daños si se desechan en lugares no autorizados.

Los dispositivos electrónicos deben ser llevados a centros de reciclaje seguros (vea video adjunto de Telenoticias).

"Ese celular que a usted ya no le funciona, la computadora portátil o, de alguna forma, la de escritorio, todo lo que son calculadoras, entre otros implementos; usted está facilitando que sustancias químicas o tóxicas que pueden salir de ahí, degenerarse, pasar a la tierra y llegar a nuestras aguas. Luego lo estamos consumiendo", explicó la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive.



El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos ordena a los productores, importadores y distribuidores recuperar los equipos que ponen en el mercado.

Pero solo un 8,6% de esos aparatos vendidos son recuperados, según datos del Ministerio de Salud. El resto son almacenados en los hogares o desechados incorrectamente.

Si un dispositivo electrónico en su casa cumplió su vida útil o dejó de funcionar, pregúntese si vale la pena repararlo, y si no, procure llevarlo a un punto de recolección autorizado.

En Costa Rica hay 18 gestores certificados y más de 350 puntos de recolección. Usted puede consultar el más cercano en el mapa disponible en este enlace.