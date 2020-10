‘Solidarízate’: una red virtual de apoyo en tiempos de pandemia

El programa ‘Solidarízate’ es una plataforma que está a disposición de quienes carecen de recursos para satisfacer sus necesidades más básicas, desempleados o personas que deseen dar a conocer su emprendimiento.

Este programa busca conectar, por medio de Facebook e Instagram, a las familias que requieren apoyo económico con otras que están en capacidad de ofrecerlo.

La idea surgió a raíz de un anuncio que la creadora del proyecto, Milena Castro, encontró hace poco más de un mes en otra página de Internet.

Se trataba de un cartel, escrito a mano, que una persona adulta mayor colgó sobre unas ramas indicando que no tenía comida, que la pensión que recibía no le alcanzaba para pagar la casa, el agua y la luz y que estaba dispuesto a trabajar, si se le daba la oportunidad.

“Me conmovió en extremo y me puso a pensar que así como este señor, muchas otras personas que no conocemos, pero que realmente están pasando por un momento muy difícil, requieren que les ayudemos; y que, por otra parte, existen otras personas que dichosamente mantienen sus ingresos, que pueden y quieren ayudar y a veces no saben cómo hacerlo. Por ello, planteamos esta alternativa para ofrecer y recibir colaboración de manera solidaria”, contó Castro.

Con el apoyo de familiares y amigos, empezaron a darle forma a una comunidad digital, donde se puedan exponer los casos de una manera humana y que, a través de la interacción con el público, puedan aparecer otras personas dispuestas a tender una mano.

¿Cómo funcionará?

Los casos se recibirán de cualquier sector del territorio nacional. El interesado en recibir una colaboración de otra persona deberá completar uno de los tres formularios (para buscar empleo, para solicitar ayuda material o dar a conocer un emprendimiento) que estarán publicados en la página de Facebook 'Solidarízate'.

Deberán describir su situación personal, ofrecer sus datos de contacto, aportar fotografías preferiblemente y ubicación específica. Los encargados del programa valoran la información y publican cuando se cumplan los requisitos.

El objetivo es despertar el interés de otras personas que pueden tener la capacidad de ayudar, seguir la página y de una manera solidaria contactar a los más afectados. Quien esté interesado en ayudar, podrá contactar a la persona directamente para ir generando una red virtual de colaboración.