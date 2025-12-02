Solicitar reimpresión de cédulas es más barato desde este martes

Desde este martes 2 de diciembre, la solicitud de reimpresión de la cédula de identidad le costará a los ciudadanos ₡5.890, es decir, ₡840 menos.



Así lo informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en un comunicado de prensa.



La rebaja se explica, según la autoridad electoral, por la revisión de los costos operativos del servicio disponible desde 2021.



La impresión aplica en casos de deterioro o extravío de la cédula de identidad vigente y utiliza el mismo plazo de validez que el documento actual. Desde su implementación, el TSE dijo haber recibido 48.597 solicitudes de reimpresión.



Para realizar el trámite, el usuario debe ingresar al sitio web https://www.consulta.tse.go.cr/ReimpresionCedular/, completar la solicitud correspondiente y efectuar el pago en línea mediante tarjeta de crédito o débito de los emisores Visa o Mastercard.



El servicio incluye la entrega a domicilio en cualquier parte del país, a cargo de Correos de Costa Rica, en un plazo de entre dos y cuatro días hábiles.



Este trámite no aplica para gestiones de primera vez ni renovaciones de cédula, que deben realizarse de manera presencial.