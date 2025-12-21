Soledad, miedo y culpa: el peso emocional detrás del abandono de un recién nacido

Por su parte, la psicóloga clínica Nicole Marín Hernández, especialista del Hospital San Juan de Dios, coincide en que el embarazo es un proceso de transición complejo, que solo la mujer puede experimentar desde su vivencia subjetiva.

“Los cambios físicos y hormonales se entrelazan con factores psicosociales como si el embarazo fue deseado, si existe una pareja estable o el acceso a condiciones básicas para recibir al bebé”, explica.Cuando estos elementos faltan, una etapa que socialmente se asocia con ilusión puede transformarse en meses de incertidumbre, tristeza y miedo. “La soledad es un enemigo peligroso. Puede desencadenar síntomas ansiosos y depresivos, especialmente cuando no hay apoyo familiar, de pareja o recursos económicos”, señala Marín.

La especialista insiste en la importancia de hablar sin prejuicios durante los controles prenatales. Nombrar lo que se siente permite activar redes de apoyo e intervenir a tiempo. Para Marín, el primer paso es mirarse con compasión y reconocer la propia vulnerabilidad, entendiendo que se trata de una etapa de alta sensibilidad.Ambas psicólogas coinciden en que la salud mental de la madre antes, durante y después del parto es determinante para el bienestar del bebé y para el futuro de ambos. Un entorno de contención puede reducir de forma significativa la ansiedad, la tristeza y la sensación de abandono.Los casos recientes, concluyen, obligan a mirar más allá del juicio inmediato. El reto para la sociedad no es solo condenar el acto, sino preguntarse qué condiciones sociales, emocionales y económicas llevaron a una mujer a sentirse tan sola como para no ver otra salida. Actuar antes de que la desesperación tome decisiones irreversibles es, coinciden, una responsabilidad colectiva.

¿Qué dicen las instituciones al respecto?

consultó a varias entidades sobre los mecanismos de apoyo disponibles. Desde el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) explicaron que la institución interviene una vez que el menor ha nacido, ya sea por una denuncia policial o por el aviso de un centro médico, momento en el cual se brinda protección y resguardo por parte del Estado.En el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), indicaron que pueden ofrecer auxilio a mujeres embarazadas cuando se encuentran en situaciones de riesgo asociadas a violencia de pareja u otras formas de violencia.Por su parte, voceros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recordaron que toda mujer embarazada, esté o no asegurada, tiene derecho a recibir atención médica y a que se vele por su salud y la del bebé en el centro de salud de su comunidad. Además, se brinda atención psicológica mediante consulta médica, sujeta a la disponibilidad de citas.En situaciones urgentes, o cuando una madre manifiesta que no puede hacerse cargo de su hijo, la primera línea de respuesta es el 9-1-1, donde los equipos de emergencia están capacitados para brindar contención, orientación y apoyo inmediato.