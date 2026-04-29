Sociedades deben declarar antes del 30 de abril o enfrentar multas millonarias

Abril cierra con una fecha límite clave para las sociedades en Costa Rica. Tanto las activas como las inactivas deberán presentar sus obligaciones tributarias antes del 30 de abril, de lo contrario, se exponen a multas que podrían superar los ₡46 millones, además de posibles restricciones operativas.



Las autoridades recuerdan que existen dos trámites fundamentales que deben cumplirse dentro del plazo establecido: la declaración D-272 y el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).



La declaración D-272 corresponde a la presentación de la situación patrimonial de las sociedades inactivas, en la que se reportan activos, pasivos y el estado general de la entidad. Por su parte, el RTBF tiene como objetivo identificar a las personas físicas que figuran como beneficiarios finales de todas las sociedades inscritas en el país (ver video adjunto en la portada).



Según voceros en materia tributaria, omitir estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas que van desde montos superiores al millón de colones hasta cifras considerablemente mayores, dependiendo del incumplimiento.



Además, no presentar el RTBF podría generar consecuencias adicionales, como la imposibilidad de realizar trámites ante el Registro Nacional, lo que impactaría directamente la operatividad de las sociedades.



Especialistas recomiendan a los contribuyentes revisar detalladamente la información antes de presentarla, con el fin de evitar errores que también pueden derivar en sanciones o complicaciones legales.





