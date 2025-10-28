Sociedad Interamericana de Prensa y Google lanzan programa pionero de IA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative pusieron en marcha un programa pionero de inteligencia artificial enfocado en fortalecer el ecosistema periodístico latinoamericano.

Se trata de AI Product Lab, una plataforma diseñada para impulsar la transformación digital y la adopción estratégica de herramientas de inteligencia artificial en las redacciones de la región.

Un total de 45 medios de comunicación de 12 países participan en esta iniciativa, entre ellos CR Hoy, La Nación y Televisora de Costa Rica.

El proyecto combinará formación especializada, experimentación y desarrollo de productos con el objetivo de generar un impacto real en el trabajo periodístico, promoviendo la innovación editorial y el uso ético de la tecnología.