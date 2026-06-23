Sobreviviente de tragedia aérea en Pico Blanco visita el sitio un año y siete meses después

Paola Amador, la única sobreviviente del accidente de avioneta ocurrido en Pico Blanco el 25 de noviembre de 2024, regresó al sitio de la tragedia un año y siete meses después de aquel suceso que cobró la vida de cinco personas.

Amador estuvo acompañada por sus familiares y por Román Álvarez, el rescatista que la encontró con vida entre los restos de la aeronave (ver video adjunto en la portada).

El reencuentro estuvo marcado por la emoción y los recuerdos de aquel operativo que conmovió al país. Familiares y amigos catalogaron este regreso como un verdadero milagro.

Desde el accidente, Paola Amador ha tenido que someterse a más de once cirugías como parte de su proceso de rehabilitación.

Según Álvarez, aunque su estado es favorable y ha mostrado una gran evolución, todavía requiere terapias y acompañamiento médico.