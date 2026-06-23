Sobreviviente de tragedia aérea en Pico Blanco visita el sitio un año y siete meses después
Paola Amador estuvo acompañada por sus familiares y por Román Álvarez, el rescatista que la encontró con vida entre los restos de la aeronave.
Paola Amador, la única sobreviviente del accidente de avioneta ocurrido en Pico Blanco el 25 de noviembre de 2024, regresó al sitio de la tragedia un año y siete meses después de aquel suceso que cobró la vida de cinco personas.
Amador estuvo acompañada por sus familiares y por Román Álvarez, el rescatista que la encontró con vida entre los restos de la aeronave (ver video adjunto en la portada).
El reencuentro estuvo marcado por la emoción y los recuerdos de aquel operativo que conmovió al país. Familiares y amigos catalogaron este regreso como un verdadero milagro.
Desde el accidente, Paola Amador ha tenido que someterse a más de once cirugías como parte de su proceso de rehabilitación.
Según Álvarez, aunque su estado es favorable y ha mostrado una gran evolución, todavía requiere terapias y acompañamiento médico.