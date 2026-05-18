Sobreviviente de cáncer utiliza su talento para tejerle gorros a niños que padecen la enfermedad

Una sobreviviente de cáncer utiliza su talento para tejerle gorros a niños que padecen esa enfermedad.



En el 2021 Ivonne Calderón Chaves fue diagnosticada con cáncer de mama. Después de ese duro momento y conocer que una sobrina también padecía cáncer, decidió involucrarse en tejer gorros para niños que han perdido su cabello tras las terapias.



Asegura que este año entregó 45 gorros para niños a cáritas que se encarga de distribuirlos.



Esta vecina de La Trinidad de Moravia, en San José, le dejó un mensaje a todos los ciudadanos y espera que sea un motivo para seguir adelante en medio de la enfermedad.

