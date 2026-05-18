Sistema de tren eléctrico "Tibi" estará en funcionamiento total hasta el año 2031

28 unidades, viajes cada 10 minutos y un cronograma que se extiende hasta el año 2031; así será “Tibi”, el proyecto del tren eléctrico que beneficiaría a miles de costarricenses.



Tras años de discusión y ante la clara necesidad de mejorar el transporte público, la noticia del tren eléctrico vuelve a generar expectativa e ilusiona.



El nuevo sistema del tren eléctrico tendrá 52 kilómetros de vía en total, 28 trenes, 19 horas diarias de servicios entre las 4 a.m. y las 11 p.m. Ahora, el reto de las autoridades será cumplir con los plazos y convertir este proyecto en una realidad.

