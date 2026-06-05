Sistema de baja presión en el Pacífico provocará más lluvias durante el fin de semana

Las condiciones atmosféricas en el océano Pacífico oriental continúan favoreciendo la posible formación de un sistema de baja presión frente a las costas de Centroamérica, situación que podría incrementar las precipitaciones sobre gran parte del territorio costarricense durante los próximos días.



Según los reportes del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno presenta una probabilidad del 60% de evolucionar a un ciclón tropical en los próximos siete días y un 30% durante las próximas 48 horas.

"Aunque la trayectoria proyectada se mantiene alejada de Costa Rica, su influencia podría fortalecer la Zona de Convergencia Intertropical, impulsando el ingreso de humedad desde el Pacífico.

"Este escenario mantendría condiciones propicias para lluvias y aguaceros frecuentes, principalmente en las regiones del Pacífico y la Zona Norte entre este fin de semana y el inicio de la próxima semana. También podrían registrarse precipitaciones en sectores montañosos del Caribe y el Valle Central", indicó el IMN.





Este viernes, la Zona de Convergencia Intertropical permanece activa sobre el país, generando inestabilidad atmosférica y el desarrollo de nubosidad desde las primeras horas del día en áreas marítimas cercanas a las costas nacionales.



Durante la tarde se esperan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Norte, la Zona Norte y el oeste del Caribe Norte.



En el Valle Central, las montañas del Caribe Sur y las regiones Pacífico Central y Sur también se prevén lluvias con tormenta eléctrica. En sectores del Pacífico Sur podrían registrarse fuertes precipitaciones.



Las lluvias podrían continuar durante la noche en diferentes regiones del país, especialmente en las costas del Pacífico y las llanuras de la Zona Norte.



Las autoridades mantienen vigilancia en áreas como la cuenca del río Sarapiquí, la península de Nicoya y sectores del Pacífico Central y Sur debido a la saturación de los suelos. Además, hay una alerta verde vigente para todo el territorio nacional.

