Sismo de magnitud 5,5 sacude la Zona Norte del país

Un sismo de magnitud 5,5 estremeció la Zona Norte del país la noche de este domingo, según el reporte oficial del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 214,17 kilómetros, con epicentro localizado 1,5 kilómetros al suroeste de Nacascolo, Liberia, Guanacaste.

El temblor fue percibido en varias comunidades cercanas, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica en la región, como parte de los protocolos de prevención y seguridad.