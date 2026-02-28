Sismo de magnitud 5.1 sacude el Caribe costarricense

Un sismo de magnitud local 5.1 se registró este sábado 28 de febrero de 2026 a las 11:11 a.m., de acuerdo con el reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).



El epicentro se ubicó 84,7 kilómetros al este de Boca Sixaola, en Talamanca de Limón, con coordenadas 9.5645 de latitud y -81.7944 de longitud. La profundidad fue de 44,45 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento de profundidad intermedia.



Hasta el momento no se reportan daños ni personas afectadas. Las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles réplicas.



El reporte fue emitido por el Ovsicori, adscrito a la Universidad Nacional, que además habilitó su plataforma digital para que la ciudadanía informe si percibió el movimiento.







