Sismo de magnitud 5.0 estremece la Zona Sur del país

Un sismo sacudió la zona sur de Costa Rica sin que se reportaran personas afectadas, la noche de este miércoles.

De acuerdo con datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.0, con una profundidad de 20.21 kilómetros.

El epicentro se localizó 27.1 kilómetros al suroeste de Sitio Sirena, en Puerto Jiménez de Puntarenas.

Las autoridades mantienen vigilancia en la región, aunque hasta el momento no se han registrado daños materiales ni víctimas.