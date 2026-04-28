Sismo de este lunes fue "un evento aislado", explica experto de la Red Sismológica Nacional

El sismo de magnitud 5,3 que sacudió Costa Rica la noche de este lunes, con epicentro en Acosta, corresponde a un evento aislado y no a una secuencia sísmica, según explicó el experto de la Red Sismológica Nacional (RSN), Lepolt Linkimer Abarca.

El movimiento telúrico, localizado dos kilómetros al sur de San Ignacio de Acosta y con una profundidad cercana a los 59 kilómetros, se originó en el interior de la placa del Coco, en el proceso de subducción bajo la placa del Caribe (vea en el video adjunto la entrevista completa de Telenoticias).

De acuerdo con Linkimer, este tipo de sismos profundos tiene características distintas a los superficiales, lo que explica por qué se perciben de forma diferente y generan menos réplicas.

“Podríamos estar hablando de un sismo más aislado. Probablemente se presenten algunas otras réplicas, pero no es lo esperable para esta clase de eventos”, indicó el especialista.

Hasta el momento, la RSN ha confirmado únicamente una réplica localizada con precisión, aunque registros instrumentales sugieren la ocurrencia de pequeños microsismos adicionales.

En total, tanto la RSN como el Ovsicori coinciden en que el número de réplicas es bajo y dentro de lo esperado.

El experto detalló que los sismos profundos, como el ocurrido este lunes, liberan energía de forma más puntual, lo que reduce la posibilidad de múltiples réplicas, a diferencia de los sismos superficiales, donde la corteza terrestre está más fracturada.

En cuanto a la posibilidad de nuevos temblores, Linkimer aclaró que Costa Rica es un país altamente sísmico debido a su ubicación en un límite de placas tectónicas.

“Cada día se registran entre 15 y 25 sismos en el país, aunque la mayoría no son percibidos por la población. Sentir nuevos temblores no necesariamente está relacionado con este evento en particular”, explicó.

La zona de Acosta, donde se ubicó el epicentro, es conocida por su alta actividad sísmica. En ese sector convergen sistemas de fallas como Harris y Candelaria, además de antecedentes históricos como el sismo de Los Santos (1989), el de Frailes (1991) y el terremoto de Alajuela (1990).

Pese a ello, el especialista subrayó que el evento más reciente se asemeja a otros sismos profundos registrados en el país, como uno ocurrido en 2004, que pasó relativamente desapercibido por sus efectos moderados.

Vecinos de Acosta reportaron que el temblor fue prolongado y fuerte, con caída de objetos desde estanterías. Sin embargo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó que, hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas.