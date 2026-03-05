Sirio detenido en Costa Rica también es señalado por nexos terroristas

Interpol San José concretó la extradición de Jalal Maklad, ciudadano sirio de 39 años, requerido por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de migrantes. El extranjero, detenido en noviembre de 2024 en Paso Canoas por la Policía Profesional de Migración, también es señalado por mantener presuntos nexos con estructuras terroristas en su país.

La solicitud internacional de extradición fue recibida en 2025 y, tras su captura, Maklad fue entregado a Interpol para continuar con el proceso. Según las autoridades, habría participado en delitos relacionados con tráfico de personas entre 2022 y 2025.

De acuerdo con estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 Interpol extraditó a 23 extranjeros y ejecutó la captura de nueve personas con fines de extradición. En lo que va de 2026, ya se reporta una extradición y cuatro capturas. Entre las nacionalidades figuran ciudadanos de Canadá, Rusia, Nicaragua, Colombia, Nigeria, Estados Unidos, Italia, Francia y Siria.