SIP ve amenaza a libertad de expresión en subasta de frecuencias impulsada por Gobierno

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó como una amenaza a la libertad de expresión el proceso de subasta de frecuencias impulsado por el Gobierno de Costa Rica.

La subasta de frecuencias, anunciada semanas atrás por el presidente Rodrigo Chaves con el propósito de “democratizar” el uso de recursos estatales y hacer que las empresas paguen “lo justo” por su negocio, ha generado preocupación internacional.

Este lunes, la SIP condenó el actuar del Gobierno y expresó su alarma por el mecanismo propuesto, al considerar que representa un riesgo directo para el pluralismo, la diversidad y el derecho a la libertad de expresión en el país.

Aunque el proceso fue suspendido temporalmente por la Sala Constitucional, la organización insistió en que la iniciativa constituye una amenaza y podría violentar acuerdos internacionales.

Para la SIP, la subasta de frecuencias forma parte de una escalada de violencia del Ejecutivo contra los medios de comunicación.