¿Sintió más frío? Acá le contamos por qué bajaron tanto las temperaturas este jueves

Una amplia cobertura nubosa sobre el territorio costarricense ha provocado un notable descenso en las temperaturas durante las últimas horas, condición que se mantendría al menos durante los próximos cinco días.

Según Rodrigo Castillo, doctor en ciencias del clima de la Universidad de Costa Rica (UCR), esta situación obedece al transporte de humedad desde la cuenca del Caribe hacia la vertiente Caribe, fenómeno que además está generando lluvias en sectores como Sarapiquí.

A esto se suma que la Zona de Convergencia Intertropical permanece muy cercana al territorio nacional, aportando abundante humedad y nubosidad, principalmente sobre el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Las autoridades meteorológicas prevén que estas condiciones continúen durante los próximos días, por lo que el ambiente se mantendrá fresco en gran parte del país y persistirá la posibilidad de precipitaciones.

Temperaturas registradas.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, las temperaturas reportadas durante este jueves en las últimas horas son las siguientes:

San José: entre 18 °C y 20 °C.

Alajuela: entre 20 °C y 27 °C.

Heredia: entre 19 °C y 20 °C.

Cartago: entre 14 °C y 21 °C.

El IMN recomienda a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias persistentes, debido a que las condiciones atmosféricas podrían favorecer aguaceros de intensidad variable.