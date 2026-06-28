¿Sintió los fuertes vientos y polvo de este domingo? El IMN explica las causas

Un aumento en la presión del aire sobre el mar Caribe funciona como un motor que acelera los vientos alisios este domingo.

Según el informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno genera condiciones muy estables en el territorio nacional, lo que se traduce en un día despejado, sumamente ventoso y con pocas nubes.

Se proyectan vientos fuertes que provocan ráfagas de entre 40 km/h y 60 km/h en las zonas bajas del Valle Central y de Guanacaste.

En los sectores montañosos y las cordilleras el impacto es mayor, registrando velocidades máximas de entre 70 km/h y 90 km/h.

El IMN prevén que la fuerza de estos vientos empiece a disminuir de forma gradual durante la tarde y la noche de este domingo.

A este panorama se suma la presencia de una baja concentración de polvo del Sahara en la atmósfera. Las mismas corrientes de aire se encargan de arrastrar estas partículas desde el mar Caribe hacia el interior del país, por lo que las autoridades confirman que su presencia se nota en el ambiente