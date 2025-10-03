Siniestralidad vuelve a empujar al alza primas del seguro obligatorio

El aumento en los niveles de siniestralidad volvió a empujar al alza las primas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), uno de los componentes más importantes en el cobro del marchamo.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó, este viernes, que las primas subirán un 10,15% en promedio, lo que impactará directamente en el monto del derecho de circulación que saldrá al cobro en noviembre próximo.

El incremento será generalizado para prácticamente todos los vehículos, con excepción de los de carga liviana, cuyas primas bajarán un 0,5%.

En el otro extremo, los vehículos de equipo especial (25,88%), carga pesada (21,29%) y particulares (17,15%) serán los que sufran los aumentos más significativos.

Curiosamente, las motos y bicimotos, que reúnen unas de las mayores siniestralidades, tendrán las menores variaciones con un aumento del 5,41%.

Sugese precisó, en este último punto, que solo en 2024 el 53,6% de las muertes en carretera correspondieron a motociclistas.

“Las primas del SOA para el 2026 reflejan la realidad de una mayor siniestralidad en nuestras carreteras. El incremento en las mismas busca garantizar la sostenibilidad del seguro y la adecuada protección de las víctimas.

“Es importante recordar que más de la mitad de los fallecidos registrados en el 2024 fueron motociclistas, lo cual evidencia la urgencia de reforzar la prevención y la seguridad vial”, aseveró el superintendente de Seguros, Tomás Soley.

Con las primas autorizadas, el seguro obligatorio de un vehículo particular pasará de ₡25.812 a ₡30.238; para la carga liviana bajará de ₡18.895 a ₡18.806; carga pesada aumentará de ₡28.835 a ₡35.004 y las motos y bicimotos de ₡94.509 a ₡99.623.

