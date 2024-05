Sindicatos reclaman crecimiento de deuda con CCSS en dos primeros años de Gobierno

Los cambios marcaron el sector de la salud durante los dos primeros años de la administración de Rodrigo Chaves. A mitad de periodo, el presidente cambió una vez al titular del Ministerio de Salud y otra a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, los movimientos son más notorios hacia abajo: reiteradas han sido las salidas de viceministros del ramo, así como en distintas direcciones de la institución administradora de centros de salud públicos.

​Lo que ha sido una constante en el actual Gobierno, es el crecimiento de la deuda que este mantiene con la Caja de Seguro Social, como coinciden tres de cuatro organizaciones sindicales a las que Teletica.com solicitó un balance de mitad de periodo.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha mostrado su anuencia a pagar, pero solo si antes se hace una revisión detallada de los rubros de que se cobran.

Mientras el Poder Ejecutivo mantiene tal postura, el compromiso llegó a los ¢3,7 billones; habiéndose incrementado en un 20,74% en 12 meses, como se desprende del informe GF-DFC-0480-2024, emitido el 22 de marzo pasado por la Gerencia Financiera del ente que vela por la seguridad social.



Sobre el particular, el secretario general de Unión de Trabajadores de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) y coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), Luis Chavarría, explicó que desde su perspectiva, con la designación de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja, se da una “intervención” de parte del Gobierno, que ha incidido en una serie de acciones, como el freno a la ejecución del portafolio de inversiones.

"Nosotros no vemos ninguna obra (buena). Si es que hubiera pagado la deuda, uno dice: fue una política buena el pagar la deuda que tiene con la Caja, pero no se ha hecho, así que no vemos dentro de la Caja ninguna obra que se haya hecho", indicó el dirigente sindical.

Una posición similar tiene el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Lenín Hernández.

"Para nosotros lo más grave que ha sucedido en este momento con relación a este Gobierno es la deuda. La deuda no de gobiernos anteriores, sino lo que tiene retenido en este momento don Nogui Acosta a la Caja en estos dos años de Gobierno, que suman casi ¢900.000 millones. ¿Cuánto significa esto en infraestructura, tecnología, equipamiento, recursos humanos? Entonces vemos un contrasentido, y casi inmoral, que por un lado quieran decir que quieren ayudarle a la Caja, pero por otro lado, lo tienen retenido lo que le corresponde al Estado pagar en este en estos dos años", manifestó el líder gremial.

Para el presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), Edwin Solano, que el Ejecutivo dejara de honrar ese compromiso frustra el desarrollo de infraestructura y la adquisición de equipos.

A ello, reprochó las dificultades para que el Gobierno gire el 10% de los empréstitos que la Asamblea Legislativa aprueba.

​Otros señalamientos

En las organizaciones laborales persisten otras preocupaciones. Otro punto de coincidencia tiene que ver con “el fracaso” de la Ruta de la Salud, con la que la administración de Rodrigo Chaves pretende bajar las listas de espera.

Contra el Ministerio de Salud, Hernández lanzó otras críticas en relación con “debilidades” en el manejo de enfermedades controladas, como el dengue y “decisiones desafortunadas” en relación con los programas de trasplantes hepáticos.

También apuntó que la cartera ha sido “inobservante” y “negligente” con el faltante de especialistas.

Chavarría y Solano urgieron la construcción del nuevo hospital de Cartago, que se mantiene a la espera de una decisión final por parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Por su parte, el vicepresidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Maykel Vargas, cuestionó los movimientos en las dos instituciones y la poca continuidad que se le ha dado a proyectos, precisamente por las diferentes visiones de quienes han ocupado los diferentes cargos.

El dirigente destacó como medidas positivas la reciente campaña de vacunación contra el sarampión, por ejemplo.

De igual manera, destacó el trabajo desempeñado por la entidad que vela por la seguridad social, a partir de los acuerdos alcanzados tras la suspensión de guardias de los especialistas, en busca de mejores condiciones laborales.

​Digitalización sanitaria

Para el presente artículo, este medio solicitó el 8 de abril anterior una entrevista con la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, a fin de conocer su visión sobre los logros del Ejecutivo en el sector.

No obstante, esa conversación no ocurrió y, en su lugar, el departamento de comunicaciones de la cartera sanitaria remitió audios con comentarios de la jerarca. Por lo anterior, no se pudo hacer cuestionamientos sobre los reclamos sindicales.

En las declaraciones suministradas, la titular del ramo destacó la necesidad de mejorar la cobertura de vacunación de menores de edad, como con la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola y las paperas.

A su vez, recalcó la importancia de mantener el monitoreo y las actividades de detección de otras enfermedades como malaria.

"Podemos mencionar muchísimo más retos, como es la reglamentación, el control adecuado de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, el abordaje apropiado de la salud mental y la prestación de los servicios de salud, que estos sean eficientes eficaces y de calidad. "De ahí que seguimos y seguimos trabajando para poder crear herramientas que puedan garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud en todo aspecto a la población de Costa Rica", subrayó.



Otra preocupación de Munive tiene que ver con la gestión integral de residuos. En esa línea, destacó que recientemente se lanzó una política pública sobre la materia y un plan de acción.



De la mano con esto, se tiene la Ruta de Transformación y Salud Digital, que incluye, por ejemplo, el uso de drones para fiscalizar vertederos de basura y terrenos sobre los que recaen denuncias ambientales; así como la incorporación de inteligencia artificial en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y la intercomunicación de sistemas informáticos, entre otros.

